Белый дом прокомментировал новую ядерную стратегию Байдена

Белый дом заявил, что ядерная стратегия США не направлена против отдельных стран

Ядерный потенциал России, Китая и Северной Кореи учитывается в формировании политики США по ядерному оружию, однако новая стратегия администрации американского президента Джо Байдена не направлена против отдельных стран. Об этом представитель Совета национальной безопасности Белого дома заявил РИА Новости.

«Руководство, выпущенное ранее в этом году, не является реакцией на действия какой-либо структуры, страны или ответом на угрозу», — отметили в Белом доме.

По словам собеседника агентства, подходы американской администрации к политике в области ядерного оружия обновляются регулярно, это происходит с учетом геополитических условий.

В рамках новой стратегии Вашингтон стремится уменьшить глобальную роль ядерного оружия, свести к минимуму его количество, а также преследует цель продвижения к миру без ядерного оружия, рассказали в администрации Байдена.

Ранее в Белом доме заявили, что США готовы обсуждать с Россией соглашение, которое могло бы стать преемником Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ).