В Белом доме оценили возможность обсуждения подобного ДСНВ соглашения с Россией

Белый дом: США готовы обсуждать с РФ соглашение, которое станет преемником ДСНВ

США готовы обсуждать с Россией соглашение, которое может стать преемником Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ). Об этом РИА Новости сообщили в Совете национальной безопасности Белого дома.

«Мы остаемся открыты к разговору с Россией относительно ядерных рисков и контроля над вооружениями», — заявили американские чиновники, добавив, что США «множество раз» демонстрировали России свою готовность.

Кроме того, отметили в Белом доме, Вашингтон не связывал эти обсуждения с конфликтом на Украине.

Ранее старший директор Совета национальной безопасности Белого дома по вопросам нераспространения Пранай Вадди сказал, что Вашингтон готов возобновить переговоры с Россией по ДСНВ.

20 июня президент России Владимир Путин заявил, что Москва думает о возможных изменениях в ядерной доктрине. Российский лидер обратил внимание, что вероятный противник работает над новыми элементами, связанными с понижением порога применения ядерного оружия.