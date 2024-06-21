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08:01, 21 июня 2024Мир

В Белом доме оценили возможность обсуждения подобного ДСНВ соглашения с Россией

Белый дом: США готовы обсуждать с РФ соглашение, которое станет преемником ДСНВ

Фото: Edoardo Cuoghi / Unsplash

США готовы обсуждать с Россией соглашение, которое может стать преемником Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ). Об этом РИА Новости сообщили в Совете национальной безопасности Белого дома.

«Мы остаемся открыты к разговору с Россией относительно ядерных рисков и контроля над вооружениями», — заявили американские чиновники, добавив, что США «множество раз» демонстрировали России свою готовность.

Кроме того, отметили в Белом доме, Вашингтон не связывал эти обсуждения с конфликтом на Украине.

Ранее старший директор Совета национальной безопасности Белого дома по вопросам нераспространения Пранай Вадди сказал, что Вашингтон готов возобновить переговоры с Россией по ДСНВ.

20 июня президент России Владимир Путин заявил, что Москва думает о возможных изменениях в ядерной доктрине. Российский лидер обратил внимание, что вероятный противник работает над новыми элементами, связанными с понижением порога применения ядерного оружия.

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      Лина Пивоварова
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