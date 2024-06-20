Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
18:52, 20 июня 2024Россия

Путин заявил о возможных изменениях в ядерной доктрине России

Путин заявил, что Россия думает о возможных изменениях в ядерной доктрине
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: Владимир Смирнов / РИА Новости

Москва думает о возможных изменениях в ядерной доктрине страны. Об этом заявил президент России Владимир Путин, чьи слова приводит РИА Новости.

Ранее замглавы МИД России Сергей Рябков заявил, что поведение стран Запада на фоне российской специальной военной операции (СВО) указывает на необходимость уточнения некоторых параметров российской ядерной доктрины.

«Анализ поведенческой модели коллективного Запада в связи с СВО показывает, что необходимо уточнить некие параметры, которые применимы к ситуациям, описанным и в военной доктрине как таковой», — заявил он.

Читайте еще!
Что думаешь? Оцени!
      Никита Абрамов
      Обсудить
      Последние новости

      Путин заявил о возможных изменениях в ядерной доктрине России

      Путин заявил об отсутствии намерений подходить к Харькову

      Раскрыт срок готовности вертолетоносца «Иван Рогов»

      Путин пригрозил ответить Западу на поставки оружия Украине

      Путин обозначил позицию Москвы по переговорам с Киевом

      Один регион России получит свыше миллиарда рублей на финансирование учреждений культуры

      Путин указал на заинтересованность Киева в продолжении огня

      Последствия разнесенной взрывом постройки у больницы в российском городе попали на видео

      Футболист сборной России перейдет в мадридский «Атлетико»

      Россиянам раскрыли стоимость туров в Таиланд летом

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше