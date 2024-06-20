Путин заявил о возможных изменениях в ядерной доктрине России

Путин заявил, что Россия думает о возможных изменениях в ядерной доктрине

Москва думает о возможных изменениях в ядерной доктрине страны. Об этом заявил президент России Владимир Путин, чьи слова приводит РИА Новости.

Ранее замглавы МИД России Сергей Рябков заявил, что поведение стран Запада на фоне российской специальной военной операции (СВО) указывает на необходимость уточнения некоторых параметров российской ядерной доктрины.

«Анализ поведенческой модели коллективного Запада в связи с СВО показывает, что необходимо уточнить некие параметры, которые применимы к ситуациям, описанным и в военной доктрине как таковой», — заявил он.