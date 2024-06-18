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17:53, 18 июня 2024Мир

МИД заявил о необходимости уточнения ядерной доктрины России из-за поведения Запада

Рябков: поведение Запада указывает на необходимость уточнения ядерной доктрины
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

Поведение стран Запада на фоне российской специальной военной операции (СВО) указывает на необходимость уточнения некоторых параметров российской ядерной доктрины. Об этом заявил замглавы МИД России Сергей Рябков, передает ТАСС.

«Анализ поведенческой модели коллективного Запада в связи с СВО показывает, что необходимо уточнить некие параметры, которые применимы к ситуациям, описанным и в военной доктрине как таковой», — заявил замглавы внешнеполитического ведомства.

По словам Рябкова, опыт, «в том числе полученный в ходе СВО», также указывает на своевременность перемен «в основах государственной политики в области ядерного сдерживания».

Рябков добавил, что в настоящее время нет никаких временных рамок по работе с изменением ядерной доктрины.

11 июня замглавы МИД заявил, что ядерная доктрина может быть приведена в большее соответствие с текущими угрозами. Он отметил, что меры по изменению доктрины освещаться на данный момент не будут.

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      Елизавета Мытарева
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