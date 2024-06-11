Рябков заявил о необходимости изменить ядерную доктрину России

Рябков: вызовы со стороны НАТО требуют обновить документы о ядерной доктрине

Действия стран Запада требуют от России обновить документы о ядерной доктрине. Об этом заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков, передает ТАСС.

«Вызовы, которые множатся в результате неприемлемых эскалационных действий США и их союзников по НАТО, (...) ставят перед нами во весь рост вопрос о том, как базовые документы в сфере ядерного сдерживания могут быть приведены в большее соответствие с текущими потребностями», — рассказал дипломат.

Рябков подчеркнул, что на данный момент Москва не будет освещать конкретные меры по изменению доктрины. По его словам, необходимо принятие соответствующих решений, чтобы о них стало известно общественности.

Ранее Рябков заявил, что Россия внимательно следит за происходящим на американском ядерном полигоне в штате Невада. Он подчеркнул, что пока США не будут проводить натурных ядерных испытаний, Россия тоже будет придерживаться этой политики.