В России отреагировали на эксперимент США с ядерным оружием

Рябков заявил, что Россия наблюдает за ядерными испытаниями США в Неваде

Россия внимательно следит за происходящим на американском ядерном полигоне в штате Невада. Такое заявление сделал заместитель главы МИД России Сергей Рябков, сообщает РИА Новости.

«Мы внимательно наблюдаем за происходящим на американском ядерном полигоне. Все публичные сигналы, которые исходят от администрации США на этот счет, мы фиксируем», — отметил замглавы российского внешнеполитического ведомства.

Рябков добавил, что позиция Москвы в связи с испытаниями остается прежней. «До тех пор пока США не будут проводить натурных ядерных испытаний, Россия тоже будет придерживаться этой политики», — подчеркнул он.

В пятницу, 17 мая, Национальное управление ядерной безопасности (NNSA) Министерства энергетики США провело субкритический эксперимент на ядерном полигоне в штате Невада. Полученные результаты могут быть использованы для улучшения возможностей в сфере моделирования, заявили в ведомстве.