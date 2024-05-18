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01:48, 18 мая 2024Мир

США провели испытания на ядерном полигоне в Неваде

США провели субкритические испытания на ядерном полигоне в Неваде

Фото: Louie Palu / Globallookpress.com

В пятницу, 14 мая, Национальное управление ядерной безопасности (NNSA) Министерства энергетики США провело субкритические испытания на ядерном полигоне в штате Невада. Как отметили в ведомстве, это первый из серии экспериментов Nimble.

«Эксперимент прошел в соответствии с добровольно введенным мораторием на испытания ядерных взрывных устройств, который США проводят с 1992 года, в нем не произошла самоподдерживающаяся сверхкритическая цепная реакция», — уточняется в заявлении.

Также подчеркивается, что данный эксперимент дает «важные данные о поведении материалов, используемых в ядерных боеголовках». Полученные результаты также могут быть использованы для улучшений возможностей в сфере моделирования, отметили в ведомстве.

В конце апреля помощник госсекретаря США по контролю над вооружениями, сдерживанию и стабильности Мэллори Стюарт заявила, что Вашингтон не собирается возобновлять ядерные испытания.

В свою очередь, глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Запад находится на грани прямого столкновения ядерных держав, которое может привести к конфликту с катастрофическими последствиями.

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      Марина Совина
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