Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
10:26, 22 апреля 2024Мир

Лавров заявил об угрозе прямого столкновения ядерных держав

Лавров: Запад находится на грани прямого столкновения ядерных держав

Фото: Lev Radin / Globallookpress.com

Запад находится на грани прямого столкновения ядерных держав, которое может привести к конфликту с «катастрофическими» последствиями. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров, передает ТАСС.

Министр добавил, что Россия готова вернуться к вопросу ратификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ) только после того, как это сделают США. Лавров подчеркнул, что сейчас основы для диалога о стратегической стабильности между Москвой и Вашингтоном не существует.

Ранее стало известно, что главы МИД стран-участников «Большой семерки» (G7) выразили обеспокоенность из-за отзыва Россией ДВЗЯИ. Страны клуба также «настоятельно призывали» Москву продолжать соблюдать мораторий на ядерные испытания.

Что думаешь? Оцени!
      Максим Габриелян
      Обсудить
      Последние новости

      Володин обвинил США в краже после решения изъять российские активы. Он объяснил, как может ответить Москва

      Женщину спасли через десять лет после похищения террористами

      Компьютеры с ИИ назвали бесполезными

      В Германии новый пакет помощи США Украине сочли последним

      Солдата ВСУ осудили на пять лет за отказ форсировать Днепр

      Три человека погибли при пожаре на российском машиностроительном заводе

      Роскомнадзор заблокировал несколько российских сайтов за размещение фейков

      В Европе заявили о близости к соглашению по заблокированным российским активам

      Появилось видео с места нападения на полицейских в Карачаево-Черкесии

      Разницу в ценах на одинаковые квартиры в Подмосковье объяснили

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше