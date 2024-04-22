Лавров заявил об угрозе прямого столкновения ядерных держав

Лавров: Запад находится на грани прямого столкновения ядерных держав

Запад находится на грани прямого столкновения ядерных держав, которое может привести к конфликту с «катастрофическими» последствиями. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров, передает ТАСС.

Министр добавил, что Россия готова вернуться к вопросу ратификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ) только после того, как это сделают США. Лавров подчеркнул, что сейчас основы для диалога о стратегической стабильности между Москвой и Вашингтоном не существует.

Ранее стало известно, что главы МИД стран-участников «Большой семерки» (G7) выразили обеспокоенность из-за отзыва Россией ДВЗЯИ. Страны клуба также «настоятельно призывали» Москву продолжать соблюдать мораторий на ядерные испытания.