Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
16:01, 19 апреля 2024Мир

Страны G7 выразили обеспокоенность из-за отзыва Россией ратификации ДВЗЯИ

Главы МИД стран G7 выразили обеспокоенность отказом Москвы от ратификации ДВЗЯИ

Фото: Пресс-служба Минобороны РФ / ТАСС

Главы МИД стран-участников «Большой семерки» (G7) выразили обеспокоились из-за отзыва Россией ратификации Договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ). Об этом сообщается в коммюнике по итогам встречи глав дипломатических ведомств.

«Мы глубоко сожалеем о том, что Россия отказалась от ратификации Договора [ДВЗЯИ], и серьезно обеспокоены российскими заявлениями в отношении испытаний ядерных взрывчатых веществ. Мы настоятельно призываем Москву продолжать соблюдать мораторий на ядерные испытания», — отмечается в тексте документа.

ДВЗЯИ — договор, принятый в 1996 году Генеральной ассамблеей ООН с целью предотвращения распространения ядерного оружия в мире. В 2023 году президент России Владимир Путин подписал закон по отзыву ратификации соглашения.

Решение об отзыве Москвой ратификации совпало с проведением США испытаний на ядерном полигоне в штате Невада. Целью данной меры была проверка Вашингтоном своих возможностей по выявлению маломощных ядерных взрывов по всему миру.

Что думаешь? Оцени!
      Максим Габриелян
      Обсудить
      Последние новости

      Командир спас летчиков разбившегося на Ставрополье Ту-22. Он принудительно катапультировал их, а сам остался в самолете

      Скорая приехала к 82-летней россиянке с инвалидностью с дырявыми носилками

      Умер актер из сериала «Слуга народа»

      G7 потребовала от России уйти с территории Украины

      Россиянам раскрыли стоимость летних туров в популярную курортную страну Европы

      В Турции спрогнозировали снижение инфляции

      Великобритания выделила 187 миллионов долларов на украинскую энергетику

      Собчак раскритиковала Карлсона за вопросы на интервью с Дуровым

      Страны G7 выразили обеспокоенность из-за отзыва Россией ратификации ДВЗЯИ

      Допрос расправившегося с москвичом из-за парковки мигранта попал на видео

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше