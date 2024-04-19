Страны G7 выразили обеспокоенность из-за отзыва Россией ратификации ДВЗЯИ

Главы МИД стран G7 выразили обеспокоенность отказом Москвы от ратификации ДВЗЯИ

Главы МИД стран-участников «Большой семерки» (G7) выразили обеспокоились из-за отзыва Россией ратификации Договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ). Об этом сообщается в коммюнике по итогам встречи глав дипломатических ведомств.

«Мы глубоко сожалеем о том, что Россия отказалась от ратификации Договора [ДВЗЯИ], и серьезно обеспокоены российскими заявлениями в отношении испытаний ядерных взрывчатых веществ. Мы настоятельно призываем Москву продолжать соблюдать мораторий на ядерные испытания», — отмечается в тексте документа.

ДВЗЯИ — договор, принятый в 1996 году Генеральной ассамблеей ООН с целью предотвращения распространения ядерного оружия в мире. В 2023 году президент России Владимир Путин подписал закон по отзыву ратификации соглашения.

Решение об отзыве Москвой ратификации совпало с проведением США испытаний на ядерном полигоне в штате Невада. Целью данной меры была проверка Вашингтоном своих возможностей по выявлению маломощных ядерных взрывов по всему миру.