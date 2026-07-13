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08:07, 13 июля 2026Россия

В России предложили увеличить возраст молодежи

Онищенко: Возраст молодежи в России необходимо увеличить до 40 лет
Екатерина Щербакова
Екатерина Щербакова (ночной линейный редактор)

Фото: Shatokhina Natalia / Global Look Press

Заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко в беседе с РИА Новости заявил о том, что в России необходимо увеличить возраст молодежи.

По словам Онищенко, люди сейчас дольше сохраняют работоспособность и высокий уровень не только умственной, но и физической активности, поэтому стоит увеличить молодежный возраст до 40 лет.

«Наш министр (здравоохранения — прим. «Ленты.ру»), Михаил Альбертович [Мурашко], недавно сказал, что 40 лет, и я с ним согласен... Если сегодня человек достигает 65-летнего возраста, если у него есть здоровье, так почему ему не работать? Он может и получать пенсию, и работать», — добавил Онищенко.

В завершении академик подчеркнул, что это динамическая величина и она определяется не чьими-то хотелками, а состоянием здоровья, которое можно определять объективно.

Ранее спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко назвала оптимальный возраст для рождения минимум троих детей в России.

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