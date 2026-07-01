Матвиенко назвала оптимальный возраст для рождения минимум троих детей в России

Матвиенко назвала 35 лет оптимальным возрастом молодежи в России

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко назвала возраст до 35 лет оптимальным для рождения минимум троих детей в России. Ее слова приводит РИА Новости.

По ее словам, порог в 35 лет является оптимальным возрастом молодежи, который не нужно снижать. При этом она выразила мнение, что до 35 лет или еще раньше россияне должны понимать необходимость создания семьи и рождения минимум троих детей.

«Мне кажется, оптимальное решение — до 35 лет, но чтобы молодые люди понимали, что до 35 лет, а лучше пораньше-пораньше, надо создать семью, надо родить минимум троих детей. Состояться в профессии и потом уже переходить в другую возрастную категорию. Поэтому давайте пока не будем нарушать то, что работает, но дискуссию можно вести», — обозначила Матвиенко.

Ранее Минздрав призвал информировать россиянок об оптимальном возрасте для беременности и родов, который находится в диапазоне от 18 до 35 лет. Речь идет о таких советах, как правильное и регулярное питание с достаточным содержанием белков, витаминов и микроэлементов.