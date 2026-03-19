13:44, 19 марта 2026

Минздрав призвал информировать россиянок об оптимальном возрасте для беременности и родов

Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Alex Ost / Shutterstock / Fotodom

Минздрав призвал информировать россиянок об оптимальном возрасте для беременности и родов, который находится в диапазоне от 18 до 35 лет. Об этом сообщает РИА Новости.

Как следует из утвержденного министерством документа, женщинам, у которых не установлены хронические гинекологические заболевания, отсутствуют факторы риска их развития, должны быть даны рекомендации по ведению здорового образа жизни и планированию семьи.

Речь идет о таких советах, как правильное и регулярное питание с достаточным содержанием белков, витаминов и микроэлементов, включая фолиевую кислоту, железо, йод, магний, витамин В6, В12, D3, Е, — особенно в период планирования и подготовки к беременности.

Кроме того, россиянкам должны будут рассказывать об активном образе жизни, соблюдении режима сна и бодрствования, а также вреде курения, включая пассивное, потребления алкоголя, наркомании, поскольку все это оказывает токсическое действие на организм, увеличивает риск развития различных заболеваний, в том числе репродуктивной системы, включая бесплодие.

Ранее Минздрав рекомендовал направлять к психологу не желающих иметь детей россиянок. Позднее в Госдуме пояснили, что речь идет о рекомендации, а не об обязанности, поэтому женщины смогут самостоятельно принять решение о посещении профильного специалиста.

