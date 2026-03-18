Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
15:22, 18 марта 2026

В Госдуме дали разъяснения к идее направлять не желающих иметь детей женщин к психологу

Елена Торубарова

Фото: Belkin Alexey / news.ru / Globallookpress.com

Не планирующие детей россиянки смогут самостоятельно принять решение о посещении психолога. Разъяснения к рекомендации Минздрава дал глава комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов, чьи слова передает РИА Новости.

По словам парламентария, речь идет о рекомендации, а не обязанности. «Это значит, что если женщине поступит такое направление — она имеет право сама решать, идти или не идти к психологу. Здесь важно то, что государство предоставляет такую возможность», — пояснил Леонов.

Депутат призвал россиян перестать негативно реагировать на заботу. Он также добавил, что психолог может помочь россиянкам разобраться в ситуациях, когда женщина не хочет иметь детей из-за того, что испытывает определенные проблемы.

Леонов также провел аналогию с ожирением и направлением на консультацию к эндокринологу. «Вряд ли люди станут возмущаться, если при выявлении у них ожирения государство даст такое направление. Никого этим не оскорбишь», — считает депутат.

Ранее сообщалось, что Минздрав рекомендовал направлять к психологу нежелающих иметь детей россиянок. Применять меру намерены к россиянкам, которые в ходе анкетирования в рамках репродуктивной диспансеризации ответят, что не хотят рожать.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok