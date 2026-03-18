В Госдуме дали разъяснения к идее направлять не желающих иметь детей женщин к психологу

Леонов: Не планирующие детей россиянки смогут решить, посещать ли психолога

Не планирующие детей россиянки смогут самостоятельно принять решение о посещении психолога. Разъяснения к рекомендации Минздрава дал глава комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов, чьи слова передает РИА Новости.

По словам парламентария, речь идет о рекомендации, а не обязанности. «Это значит, что если женщине поступит такое направление — она имеет право сама решать, идти или не идти к психологу. Здесь важно то, что государство предоставляет такую возможность», — пояснил Леонов.

Депутат призвал россиян перестать негативно реагировать на заботу. Он также добавил, что психолог может помочь россиянкам разобраться в ситуациях, когда женщина не хочет иметь детей из-за того, что испытывает определенные проблемы.

Леонов также провел аналогию с ожирением и направлением на консультацию к эндокринологу. «Вряд ли люди станут возмущаться, если при выявлении у них ожирения государство даст такое направление. Никого этим не оскорбишь», — считает депутат.

Ранее сообщалось, что Минздрав рекомендовал направлять к психологу нежелающих иметь детей россиянок. Применять меру намерены к россиянкам, которые в ходе анкетирования в рамках репродуктивной диспансеризации ответят, что не хотят рожать.

