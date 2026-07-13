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Силовые структуры
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08:12, 13 июля 2026Силовые структуры

Россиянка заколола возлюбленного за его поведение

В Хабаровском крае россиянка заколола любимого мужчину из-за бытовой ссоры
Владимир Седов
Владимир Седов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Ilya Moskovets / URA.RU / Global Look Press

В Хабаровском крае предстанет перед судом 41-летняя местная жительница, обвиняемая в расправе над сожителем. Об этом сообщает региональное управление следственного комитета России.

По данным следствия, вечером 13 апреля возлюбленные отдыхали в своей квартире в селе Маяк. Во время употребления алкоголя между ними возникла ссора на бытовой почве. Возмущенная поведением любимого обвиняемая схватила нож и дважды вонзила его в сердце мужчины. Полученные ранения оказались не совместимы с жизнью.

Ранее в Красноярском крае к 12 годам колонии общего режима приговорили местную жительницу, признанную виновной в расправе над своей коллегой с АЗС.

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