Россиянка заколола возлюбленного за его поведение

В Хабаровском крае россиянка заколола любимого мужчину из-за бытовой ссоры

В Хабаровском крае предстанет перед судом 41-летняя местная жительница, обвиняемая в расправе над сожителем. Об этом сообщает региональное управление следственного комитета России.

По данным следствия, вечером 13 апреля возлюбленные отдыхали в своей квартире в селе Маяк. Во время употребления алкоголя между ними возникла ссора на бытовой почве. Возмущенная поведением любимого обвиняемая схватила нож и дважды вонзила его в сердце мужчины. Полученные ранения оказались не совместимы с жизнью.

Ранее в Красноярском крае к 12 годам колонии общего режима приговорили местную жительницу, признанную виновной в расправе над своей коллегой с АЗС.

