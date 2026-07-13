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07:39, 13 июля 2026Силовые структуры

Спор работниц российской АЗС закончился кровавой расправой

В Красноярском крае женщине дали 12 лет за убийство коллеги на АЗС
Владимир Седов
Владимир Седов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Elena Mayorova / Global Look Press

В Красноярском крае к 12 годам колонии общего режима приговорили местную жительницу, признанную виновной в расправе над своей коллегой. Об этом сообщает региональное управление следственного комитета России.

Как установил суд, осужденная и потерпевшая работали вместе операторами автозаправочной станции (АЗС). На работе они регулярно конфликтовали. В ночь с 6 на 7 мая 2007 года находившаяся в состоянии алкогольного опьянения осужденная пришла на автозаправочную станцию во время дежурства своей коллеги, чтобы поговорить о сложившейся ситуации, но разговор перерос в драку.

В ходе завязавшейся схвати, осужденная схватила нож и нанесла множество ударов сопернице, ранения оказались не совместимыми с жизнью. После убийства, женщина избавилась от орудия преступления и сбежала.

Несмотря на проведенные следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, установить лицо, причастное к гибели женщины, не представилось возможным.

Годы спустя в рамках расследования преступлений прошлых лет, следователями вновь были проанализированы материалы уголовного дела, повторно допрошены свидетели, от которых получена новая значимая информация. Один из них дал показания о том, что накануне происшествия фигурантка употребляла спиртные напитки в компании знакомых, где высказывала намерения свести счеты с коллегой.

Ранее сообщалось, что житель Фрязино собрал бомбу ради расправы над обидевшим его коммерсантом

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