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19:15, 23 апреля 2024Мир

США отказались возобновлять ядерные испытания

Помощник госсекретаря США Стюарт: Вашингтон не возобновит ядерные испытания

Фото: Louie Palu / Globallookpress.com

Вашингтон не собирается возобновлять ядерные испытания, заявил помощник госсекретаря США по контролю над вооружениями, сдерживанию и стабильности Мэллори Стюарт. Его цитирует ТАСС.

«С нашей стороны нет заинтересованности США в проведении испытаний», — сказал дипломат, добавив, что проведение испытаний не является необходимым, но зато «имеет глубоко дестабилизирующее воздействие».

Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Запад находится на грани прямого столкновения ядерных держав, которое может привести к конфликту с катастрофическими последствиями.

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      Виктория Кондратьева
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