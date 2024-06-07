США выразили готовность возобновить переговоры с Россией по ДСНВ

В Белом доме заявили, что США готовы возобновить переговоры с Россией по ДСНВ

Специальный помощник американского президента, старший директор Совета национальной безопасности Белого дома по вопросам нераспространения Пранай Вадди заявил, что США готовы возобновить переговоры с Россией по Договору о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ). Об этом пишет РИА Новости.

«При всех дипломатических возможностях, которые у нас есть, мы повторяем обращение [о возобновлении переговоров по ДСНВ]», — сказал он.

21 февраля 2023 года Владимир Путин в послании к Федеральному Собранию заявил о приостановке участия России в договоре из-за враждебного курса Соединенных Штатов и участия западных стран в конфликте на Украине и их стремления нанести России «стратегическое поражение». Также он заявил, что США готовятся провести испытание ядерного оружия и ведут разработку новых типов ядерных боеприпасов.