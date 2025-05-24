«Это опасное будущее». Трамп захотел отправить в космос новейшее оружие против России и Китая. Чем Москва и Пекин на это ответят?

Глава ACA Кимбалл: «Золотой купол» Трампа будет неэффективен против России

Масштабный проект администрации президента США Дональда Трампа по созданию новой системы противоракетной обороны (ПРО) Golden Dome («Золотой купол»), очевидно, нацелен против России и Китая, но его эффективность может оказаться под вопросом. Об этом в беседе с «Лентой.ру» заявил исполнительный директор Ассоциации по контролю над вооружениями (ACA) Дэрил Кимбалл.

Проект Трампа может быть неэффективен против ядерных держав. В ответ они создадут многочисленные и сложные наступательные ракетные системы — по относительно низкой стоимости и в сжатые сроки — для подавления и обхода противоракетной обороны США Дэрил Кимбалл исполнительный директор Ассоциации по контролю над вооружениями (ACA)

20 мая Трамп заявил, что США планируют ввести в эксплуатацию «Золотой купол» в течение трех лет. Он подчеркнул, что это исторический проект, который закончит начатую 40-м президентом Рональдом Рейганом программу «Звездных войн», так как новая технология «настолько близка к совершенству, насколько это вообще возможно».

Также 22 мая Палата представителей Конгресса США приняла «большой, красивый» законопроект президента по внутренней политике, который планирует выделение первых денег на реализацию проекта новой системы ПРО.

Что такое «Золотой купол» и зачем он нужен США?

Впервые идея «Золотого купола» была озвучена в период работы первой администрации Трампа, однако не была реализована. 27 января 2025 года вернувшийся к власти президент подписал указ о создании этой системы противоракетной обороны. Руководит проектом генерал Космических сил США Майкл Гетлейн.

По данным агентства Reuters, речь идет о группировке, насчитывающей от 400 до 1000 спутников, которые будут отслеживать ракетные пуски по всей планете. Отдельное подразделение в размере 200 ударных спутников будет оснащено лазерами для перехвата ракет в космосе

При этом Трамп признал, что «Золотой купол» может применяться не только в оборонительных, но и наступательных целях.

Как сообщал в марте этого года телеканал CNN со ссылкой на источники в Пентагоне, Белый дом поставил военным задачу обойти израильский «Железный купол» как по численности, так и по техническим характеристикам.

Как отметил Кимбалл, Трамп хочет впервые в мировой истории приступить к размещению оружия в космосе. По его словам, цель «Золотого купола» заключается в расширении американского потенциала и способности перехватывать гиперзвуковые и крылатые ракеты, в том числе из России и Китая.

При этом аналитик усомнился, что такая система вообще нужна Соединенным Штатам, указав на то, что их оппоненты способны противопоставить свои военные возможности.

Трамп, любящий излишества и напыщенность, поверил идее, что США нужно просто потратить больше денег на оборону Дэрил Кимбалл исполнительный директор Ассоциации по контролю над вооружениями (ACA)

Фото: Alex Brandon / AP

Деньги за «Золотой купол» получат спонсоры Трампа

По данным агентства Reuters, в конкурсе на создание новой системы противоракетной обороны лидирует компания SpaceX американского миллиардера и руководителя департамента эффективности государственного управления (DOGE) Илона Маска.

При этом предполагается, что «Золотой купол» не будет находиться в собственности Пентагона. Вместо этого Минобороны США будет покупать у коммерческих компаний подписку на предоставляемые системой ПРО услуги.

Новая автономная оборонная экосистема космической эры больше связана с Кремниевой долиной, чем с американским ВПК Кевин Крамер сенатор Конгресса США от штата Северная Дакота

Совместно со SpaceX в тендере лидирует стартап Palantir, который разрабатывает программное обеспечение для военных, спецслужб и банков. Основана компания группой выходцев из PayPal во главе с Питером Тиллем — американским миллиардером немецкого происхождения, известным связями с вице-президентом США Джеем Ди Вэнсом.

Кроме того, в проекте участвует американская оборонная корпорация Lockheed Martin. Она занимает первое место в мире по объему продаж военной продукции и является одной из крупнейших лоббистских сил в Конгрессе США.

Фото: Andrew Caballero-Reynolds / Pool / AP

Кимбалл напомнил, что обрисованный Трампом проект должен за три года обойтись в 175 миллиардов долларов. Однако, по его мнению, это не более чем слова, которые слабо связаны с действительностью. В частности, агентство Bloomberg подсчитало, что на проект может уйти более 1 триллиона долларов, в то время как с 2002 года Пентагон в целом потратил менее 200 миллиардов долларов на систему ПРО.

Но сколько бы сотен миллиардов ни было потрачено на экзотические экстренные программы, нереально полагать, что эффективная система противоракетной обороны США станет осуществимой в ближайшее время Дэрил Кимбалл исполнительный директор Ассоциации по контролю над вооружениями (ACA)

Чем угрожает «Золотой купол» России и Китаю?

Россия и Китай жестко отреагировали на план Трампа по созданию «Золотого купола». Об этом сообщается в совместном заявлении двух стран, которое было подписано по итогам встречи российского лидера Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина 8 мая, где система ПРО названа дестабилизирующей.

В частности, Москва и Пекин опасаются, что проект Трампа сотрет грань между наступательными и оборонительными вооружениями, так как может быть использован на обоих направлениях. Кроме того, отмечается, что «Золотой купол» приведет к милитаризации космоса.

Ситуация дополнительно усугубляется тем, что программа «Золотой купол» для Америки прямо предусматривает ведение боевых операций в космосе (...) Это превращает космическое пространство в среду для размещения оружия и арену вооруженного противоборства совместное заявление России и Китая по глобальной стратегической стабильности 8 мая 2025 года

Фото: Tim Kelly / Reuters

При этом 22 мая замглавы МИД России Сергей Рябков подчеркнул, что «Золотой купол» не является поводом для паники. Он объяснил, что это дестабилизирующий проект, но российские стратегические комплексы способны преодолевать подобные системы ПРО.

Аналогичную точку зрения высказал и Кимбалл, указав, что российский потенциал на сегодняшний день сопоставим с американским проектом.

Российским и китайским военным планировщикам не следует слишком остро реагировать, наращивая собственные арсеналы наступательных ядерных ракет (...) В краткосрочной и среднесрочной перспективах план США не представляет угрозы стратегической стабильности Дэрил Кимбалл исполнительный директор Ассоциации по контролю над вооружениями (ACA)

Как Россия и Китай ответят на «Золотой купол»?

Как отмечал ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, «Золотой купол» может стать поводом для возобновления контактов России и США по стратегической стабильности и подписания новых соглашений, регулирующих эту сферу.

На перспективу новых переговоров по стратегическим вооружениям также обратил внимание Кимбалл. Он напомнил, что в феврале 2026 года истечет срок действия Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-III), который ограничивал ядерный арсенал России. Москва приостановила в 2023 году участие в нем на фоне украинского конфликта.

«Крайне важно, чтобы США и Россия немедленно приступили к переговорам по стратегической стабильности и переговорам о сохранении практических ограничений на свои огромные ядерные арсеналы», — сказал Кимбалл, упомянув и о важной роли Китая. Он подчеркнул, что альтернативой взаимовыгодным соглашениям по ограничениям может стать неконтролируемая гонка вооружений в космосе.