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14:20, 18 апреля 2025Наука и техника

Стало известно о планах доверить SpaceX создание «Золотого купола» для США

Reuters: В конкурсе на создание «Золотого купола» для США лидирует SpaceX
Иван Потапов
Иван Потапов

Фото: David J. Phillip / AP

В конкурсе на создание системы противоракетной обороны (ПРО) Golden Dome («Золотой купол») для США лидирует компания SpaceX. Об этом от источников стало известно агентству Reuters.

«Шесть источников сообщили, что SpaceX лидирует в тендере на строительство Golden Dome совместно со стартапами Anduril и Palantir», — говорится в публикации.

Там же отмечается, что компании Anduril (производитель беспилотников) и Palantir (поставщик программного обеспечения в интересах национальной безопасности) основаны и контролируются политическими сторонниками главы SpaceX Илона Маска.

Собеседники агентства отметили, что речь идет о создании группировки, насчитывающей от 400 до 1000 спутников, которые будут отслеживать ракетные пуски по всей планете. Отдельная группировка, насчитывающая 200 ударных спутников, будет оснащена лазерами для перехвата ракет непосредственно в космосе.

Golden Dome, согласно данным источников, не будет находиться в собственности Пентагона. Вместо этого Минобороны США будет покупать у коммерческих компаний подписку на предоставляемые системой ПРО услуги.

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Агентство отмечает, что решения Белого дома по Golden Dome пока нет, а описанные планы могут корректироваться.

В марте издание Defense One со ссылкой на источники в Пентагоне сообщило, что президенту США Дональду Трампу представят три варианта системы противоракетной обороны Golden Dome, предназначенной для защиты Соединенных Штатов от ударов дальнобойных ракет.

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