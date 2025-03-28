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09:33, 28 марта 2025Наука и техника

Трампу представят три варианта «Золотого купола»

Defense One: Трампу представят три варианта системы «Золотой купол»
Иван Потапов
Иван Потапов
Дональд Трамп

Дональд Трамп. Фото: Evelyn Hockstein / Reuters

На следующей неделе президенту США Дональду Трампу представят три варианта системы противоракетной обороны Golden Dome («Золотой купол»). Об этом со ссылкой на источники в Пентагоне сообщает Defense One.

Издание пишет, что «команда тигров», сформированная из представителей различных оборонных и военных ведомств, разрабатывает варианты системы разного масштаба и сложности, которые, вероятно, потребуют большей координации, чем может предложить Агентство по противоракетной обороне Соединенных Штатов.

«Вероятно, нам придется создать новую организацию, которая бы этим занималась», — сказал чиновник.

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Два других источника подтвердили, что работа над новой организацией, которая бы координировала создание Golden Dome, уже ведется. В частности, составляется список тех, кто может возглавить управление ею.

Ранее телеканал CNN со ссылкой на источники сообщил, что американские военные начали разработку новой системы противоракетной обороны Golden Dome для защиты Соединенных Штатов от ударов дальнобойных ракет.

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