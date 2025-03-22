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17:33, 22 марта 2025Наука и техника

Американские военные начали разработку новой системы вооружений

CNN: Американские военные начали разработку новой системы ПРО «Золотой купол»
Максим Габриелян (ведущий редактор отдела «Мир»)

Фото: Senior Airman Joseph P. LeVeille / U.S. Air Force / Handout / Reuters

Американские военные начали разработку новой системы противоракетной обороны (ПРО) «Золотой купол» для защиты Соединенных Штатов от ударов дальнобойных ракет. Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на источники.

«Американские военные экстренно разрабатывают систему ПРО "Золотой купол", которая способна защитить США от ударов ракет большой дальности. Белый дом (...) назвал его одним из главных оборонных приоритетов президента [США Дональда Трампа]», — отмечает телеканал.

Уточняется, что Пентагону разрешено тратить на этот проект столько денег, сколько потребуется, и он не будет ограничен. При этом сейчас он существует лишь на уровне задумки. Предполагается, что система должна обойти по своим качествам «Железный купол» — систему ПРО, охраняющую Израиль. Причем речь идет о более амбициозной системе, так как США являются одной из крупнейших стран мира.

5 марта вице-командир космических операций в космических силах США, генерал Майкл Гутлайн рассказал о создании системы ПРО «Золотой купол», уточнив, что она находится в стадии планирования. Он добавил, что разработкой системы ПРО займутся несколько организаций в рамах Пентагона, их список обсуждается, как и дальнейшая их деятельность. В «Золотой купол» также войдут орбитальные возможности предупреждения о ракетной угрозе.

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