В Кремле прокомментировали создание «Золотого купола» в США

Планы американских властей по созданию новой системы противоракетной обороны (ПРО) «Золотой купол» являются суверенным делом США. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает РИА Новости.
«Это суверенное дело Соединенных Штатов Америки. Если Соединенные Штаты считают, что есть ракетная опасность, то, конечно, разрабатывают системы противоракетной обороны», — отметил представитель Кремля, подчеркнув, что так делают все страны, имеющие для этого потенциал.
Песков добавил, что для оценки потенциальных угроз нужно понимать нюансы, однако сейчас нет какой-либо детализации проекта. По его словам, в обозримом будущем потребуется возобновления контактов по вопросам стратстабильности.
Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон планирует ввести в эксплуатацию систему противоракетной обороны «Золотой купол» в течение трех лет. Она будет состоять из наземных, морских и космических систем. «Золотой купол» обойдется Соединенным Штатам в 175 миллиардов долларов.