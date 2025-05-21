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13:00, 21 мая 2025Мир

В Кремле прокомментировали создание «Золотого купола» в США

Песков назвал создание новой системы ПРО «Золотой купол» суверенным делом США
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Vladimir Andreev / URA.RU / Globallookpress.com

Планы американских властей по созданию новой системы противоракетной обороны (ПРО) «Золотой купол» являются суверенным делом США. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

«Это суверенное дело Соединенных Штатов Америки. Если Соединенные Штаты считают, что есть ракетная опасность, то, конечно, разрабатывают системы противоракетной обороны», — отметил представитель Кремля, подчеркнув, что так делают все страны, имеющие для этого потенциал.

Песков добавил, что для оценки потенциальных угроз нужно понимать нюансы, однако сейчас нет какой-либо детализации проекта. По его словам, в обозримом будущем потребуется возобновления контактов по вопросам стратстабильности.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон планирует ввести в эксплуатацию систему противоракетной обороны «Золотой купол» в течение трех лет. Она будет состоять из наземных, морских и космических систем. «Золотой купол» обойдется Соединенным Штатам в 175 миллиардов долларов.

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