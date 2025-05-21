В Кремле прокомментировали создание «Золотого купола» в США

Песков назвал создание новой системы ПРО «Золотой купол» суверенным делом США

Планы американских властей по созданию новой системы противоракетной обороны (ПРО) «Золотой купол» являются суверенным делом США. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

«Это суверенное дело Соединенных Штатов Америки. Если Соединенные Штаты считают, что есть ракетная опасность, то, конечно, разрабатывают системы противоракетной обороны», — отметил представитель Кремля, подчеркнув, что так делают все страны, имеющие для этого потенциал.

Песков добавил, что для оценки потенциальных угроз нужно понимать нюансы, однако сейчас нет какой-либо детализации проекта. По его словам, в обозримом будущем потребуется возобновления контактов по вопросам стратстабильности.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон планирует ввести в эксплуатацию систему противоракетной обороны «Золотой купол» в течение трех лет. Она будет состоять из наземных, морских и космических систем. «Золотой купол» обойдется Соединенным Штатам в 175 миллиардов долларов.