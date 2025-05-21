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09:17, 21 мая 2025Мир

Трамп раскрыл срок запуска системы «Золотой купол»

Трамп: США введут в эксплуатацию систему «Золотой купол» в течение трех лет
Владислав Китов (редактор отдела Мир)

Фото: Kevin Lamarque / Reuters

США планируют ввести в эксплуатацию систему противоракетной обороны «Золотой купол» в течение трех лет. Об этом заявил президент США Дональд Трамп, передает Bloomberg.

«Мы действительно завершим работу, которую президент [Рональд] Рейган начал 40 лет назад», — сказал американский лидер.

Он добавил, что технология «настолько близка к совершенству, насколько это вообще возможно».

Ранее Россия и Китай назвали дестабилизирующим проект США по созданию системы «Золотой купол». В частности, Москва и Пекин выразили опасения, что проект может привести к размещению оружия в космосе и превращению этого пространства в арену для гонки вооружений.

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