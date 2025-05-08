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16:17, 8 мая 2025Мир

Россия и Китай жестко высказались об одной идее Трампа

Россия и Китай назвали «Золотой купол» США дестабилизирующим проектом
Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)

Фото: Leah Millis / Reuters

Россия и Китай назвали дестабилизирующим масштабный проект США по созданию системы противоракетной обороны (ПРО) «Золотой купол», который продвигает администрация президента Дональда Трампа. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на совместное заявление двух стран.

«Глубоко дестабилизирующий характер носит также недавно объявленная масштабная программа "Золотой купол для Америки", которая предполагает создание ничем не ограниченной, глобальной, глубоко эшелонированной и многосферной системы ПРО в целях защиты от любых ракетных угроз», — отмечается в заявлении.

В частности, Москва и Пекин выразили опасения, что проект может привести к размещению оружия в космосе и превращению этого пространства в арену для гонки вооружений.

22 марта телеканал CNN сообщал, что американские военные начали разработку новой системы противоракетной обороны «Золотой купол» для защиты Соединенных Штатов от ударов дальнобойных ракет. Уточняется, что Пентагону разрешено тратить на этот проект столько денег, сколько потребуется, и он не будет ограничен. При этом сейчас он существует лишь на уровне задумки.

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