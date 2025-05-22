Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
15:32, 22 мая 2025Мир

В МИД России оценили угрозу от американского «Золотого купола»

Рябков заявил об отсутствии оснований для паники из-за «Золотого купола» США
Владислав Китов (редактор отдела Мир)

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

Планы США по созданию противоракетной обороны (ПРО) в рамках проекта «Золотой купол» не являются поводом для паники. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков, передает ТАСС.

«Оснований для паники нет, есть основания для серьезной озабоченности, и тем более актуальным становится задача гарантированного обеспечения нашей безопасности в любых условиях», — сказал дипломат.

При этом он подчеркнул, что Москва рассматривает проект «Золотой купол» как дестабилизирующий фактор в международных делах, прежде всего из-за наличия перехватчиков космического базирования. Тем не менее, по словам спикера, российские стратегические комплексы способны преодолевать любые, включая многослойные, системы ПРО.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил о планах в течение трех лет ввести в эксплуатацию систему противоракетной обороны «Золотой купол», состоящую из наземных, морских и космических систем. Она обойдется Вашингтону в 175 миллиардов долларов.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Ситуация неутешительная». Что говорят в ВСУ о прорыве российских войск к Днепропетровской области и каких последствий опасаются?

    Владимир Путин наградил двух музыкантов

    Стало известно о попытке прорыва диверсантов ВСУ в Курскую область

    Трамп велел планировать саммит с участием Путина

    Юной последовательнице Битцевского маньяка предъявили обвинение в российском регионе

    В России возмутились получением Реввой гражданства

    «Газпром» отказался от выплаты дивидендов

    Тома Круза назвали ужасным отцом

    «Пятнистый жених» из заповедника России попал в фотоловушку

    Россия передала Украине список военнослужащих для крупнейшего с начала СВО обмена

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости