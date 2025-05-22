В МИД России оценили угрозу от американского «Золотого купола»

Рябков заявил об отсутствии оснований для паники из-за «Золотого купола» США

Планы США по созданию противоракетной обороны (ПРО) в рамках проекта «Золотой купол» не являются поводом для паники. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков, передает ТАСС.

«Оснований для паники нет, есть основания для серьезной озабоченности, и тем более актуальным становится задача гарантированного обеспечения нашей безопасности в любых условиях», — сказал дипломат.

При этом он подчеркнул, что Москва рассматривает проект «Золотой купол» как дестабилизирующий фактор в международных делах, прежде всего из-за наличия перехватчиков космического базирования. Тем не менее, по словам спикера, российские стратегические комплексы способны преодолевать любые, включая многослойные, системы ПРО.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил о планах в течение трех лет ввести в эксплуатацию систему противоракетной обороны «Золотой купол», состоящую из наземных, морских и космических систем. Она обойдется Вашингтону в 175 миллиардов долларов.