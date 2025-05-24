В США оценили угрозу нового проекта Трампа для России

Проект администрации президента США Дональда Трампа по созданию новой системы противоракетной обороны (ПРО) в космосе Golden Dome («Золотой купол») не несет угрозы России, так как она располагает сопоставимыми технологиями и будет способна его проломить. Об этом в беседе с «Лентой.ру» заявил исполнительный директор Ассоциации по контролю над вооружениями (ACA) Дэрил Кимбалл.
Российским и китайским военным планировщикам не следует слишком остро реагировать, наращивая собственные арсеналы наступательных ядерных ракет (...) В краткосрочной и среднесрочной перспективах план США не представляет угрозы стратегической стабильности
При этом аналитик подчеркнул, что сам факт создания «Золотого купола» создает риск эскалации ситуации и начала гонки вооружений в космосе. В связи с этим, он указал на необходимость новых переговоров по стратегическим вооружениям, так как в феврале 2026 года истекает срок действия СНВ-III, участие в котором Россия приостановила. Эксперт подчеркнул, что новый гипотетический договор будет отвечать национальным интересам Москвы, Вашингтона и Пекина.
Крайне важно, чтобы США и Россия немедленно приступили к переговорам по стратегической стабильности и переговорам о сохранении практических ограничений на свои огромные ядерные арсеналы
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что «Золотой купол» может стать поводом для возобновления контактов России и США по стратегической стабильности и подписания новых соглашений, регулирующих эту сферу. Также замглавы МИД России Сергей Рябков подчеркивал, что «Золотой купол» не является поводом для паники, так как Россия имеет сопоставимые вооружения.