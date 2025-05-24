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10:52, 24 мая 2025МирЭксклюзив

В США оценили угрозу нового проекта Трампа для России

Глава ACA Кимбалл: «Золотой купол» Трампа не несет угрозы для России
Максим Габриелян
Максим Габриелян (ведущий редактор отдела «Мир»)

Фото: Kevin Lamarque / Reuters

Проект администрации президента США Дональда Трампа по созданию новой системы противоракетной обороны (ПРО) в космосе Golden Dome («Золотой купол») не несет угрозы России, так как она располагает сопоставимыми технологиями и будет способна его проломить. Об этом в беседе с «Лентой.ру» заявил исполнительный директор Ассоциации по контролю над вооружениями (ACA) Дэрил Кимбалл.

Российским и китайским военным планировщикам не следует слишком остро реагировать, наращивая собственные арсеналы наступательных ядерных ракет (...) В краткосрочной и среднесрочной перспективах план США не представляет угрозы стратегической стабильности

Дэрил Кимбаллисполнительный директор Ассоциации по контролю над вооружениями (ACA)

При этом аналитик подчеркнул, что сам факт создания «Золотого купола» создает риск эскалации ситуации и начала гонки вооружений в космосе. В связи с этим, он указал на необходимость новых переговоров по стратегическим вооружениям, так как в феврале 2026 года истекает срок действия СНВ-III, участие в котором Россия приостановила. Эксперт подчеркнул, что новый гипотетический договор будет отвечать национальным интересам Москвы, Вашингтона и Пекина.

Крайне важно, чтобы США и Россия немедленно приступили к переговорам по стратегической стабильности и переговорам о сохранении практических ограничений на свои огромные ядерные арсеналы

Дэрил Кимбаллисполнительный директор Ассоциации по контролю над вооружениями (ACA)

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что «Золотой купол» может стать поводом для возобновления контактов России и США по стратегической стабильности и подписания новых соглашений, регулирующих эту сферу. Также замглавы МИД России Сергей Рябков подчеркивал, что «Золотой купол» не является поводом для паники, так как Россия имеет сопоставимые вооружения.

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