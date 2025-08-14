Путин допустил новую сделку с Трампом

Путин не исключил, что заключит с Трампом сделку по стратегическим вооружениям

Президент России Владмир Путин не исключил, что на Аляске со своим американским коллегой Дональдом Трампом заключит новую сделку по стратегическим наступательным вооружениям. Об этом сообщает РБК.

По словам главы государства, достижение договоренностей необходимо, «чтобы создать долгосрочные условия мира и между нашими странами, и в Европе, да и в мире в целом».

Ранее в МИД России заявили, что США не заинтересованы в диалоге по стратегической стабильности, в связи с чем Москва не видит смысла в обсуждении возобновления ракетного договора о Сокращении наступательных вооружений (СНВ).