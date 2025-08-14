Мир
Путин допустил новую сделку с Трампом

Путин не исключил, что заключит с Трампом сделку по стратегическим вооружениям
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Sputnik / Vyacheslav Prokofyev / Pool via Reuters

Президент России Владмир Путин не исключил, что на Аляске со своим американским коллегой Дональдом Трампом заключит новую сделку по стратегическим наступательным вооружениям. Об этом сообщает РБК.

По словам главы государства, достижение договоренностей необходимо, «чтобы создать долгосрочные условия мира и между нашими странами, и в Европе, да и в мире в целом».

Ранее в МИД России заявили, что США не заинтересованы в диалоге по стратегической стабильности, в связи с чем Москва не видит смысла в обсуждении возобновления ракетного договора о Сокращении наступательных вооружений (СНВ).

