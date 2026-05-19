Москвичам назвали время прихода пика жары

18:40, 19 мая 2026

Синоптик Голубев: Пик жары в Московском регионе пройдет на этой неделе
Елизавета Городищева (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Shatokhina Natalia / Globallookpress.com

Пик жары в Московском регионе пройдет на этой неделе, сообщил «Интерфаксу» заведующий отделом краткосрочных прогнозов погоды Гидрометцентра России Александр Голубев.

Спад жары прогнозируется в предстоящие выходные, температура понизится сразу на 7-8 градусов и вернется к климатической норме. Столбики термометров будут держаться на уровне плюс 20-23 градусов.

Погода на следующей неделе будет в пределах климатической нормы или чуть ниже — в Москве ожидается плюс 18-23 градуса Цельсия.

После аномальной жары, когда температура будет подниматься до плюс 29-32 градуса, в Москве ожидаются грозы. По словам руководителя прогностического центра «Метео» Александра Шувалова, в пятницу, 22 мая, вероятны кратковременные грозовые дожди. «Поскольку перед этим была жара, грозы могут быть сильными, со шквалистым ветром до 15-18 метров в секунду», — пояснил специалист.

