Москвичам пообещали грозы со шквалистым ветром

Синоптик Шувалов: На этой неделе в Москве ожидаются грозы и шквалистый ветер

На этой неделе в Москве ожидаются сильные грозы со шквалистым ветром. Такую погоду жителям столицы пообещал руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов в разговоре с RT.

По словам синоптика, до пятницы включительно столбики термометров будут показывать плюс 29-32 градуса. Вместе с тем 22 мая во второй половине дня вероятны кратковременные грозовые дожди. «Поскольку перед этим была жара, грозы могут быть сильными, со шквалистым ветром до 15-18 метров в секунду», — пояснил специалист. Помимо этого, продолжил он, ветер сменит направление с юго-восточного и восточного на северо-западный.

«И в субботу можно ожидать кратковременных дождей и более комфортной температуры — плюс 23-24 градуса Цельсия. В воскресенье такая же погода, но уже без осадков», — заключил синоптик.

Ранее также Александр Шувалов предупредил, что самыми жаркими на этой неделе в Москве будут среда и четверг, 20 и 21 мая.