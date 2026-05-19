В Гренландии раскритиковали раздачу сладких подарков спецпосланником США

Премьер Гренландии высмеял попытку США подкупить детей шоколадными монетами

Премьер Гренландии Йенс-Фредерик Нильсен высмеял раздачу сладких подарков детям спецпосланником США Джеффом Лэндри. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на телерадиокомпанию DR.

Американский чиновник раздал детям в гренландской столице Нуук шоколадные монеты в золотой обертке, пообещав им неограниченное количество угощений, если те приедут в его резиденцию в США.

Нильсен резко отреагировал на действия американского дипломата. «Сколько бы шоколадного печенья нам ни дали, мы не изменим свои красные линии» — раскритиковал политика глава правительства острова.

На вопрос, изменил ли визит Лэндри отношения между Вашингтоном и Нууком, Нильсен ответил категорическим отказом, подчеркнув, что позиция Гренландии остается неизменной.

Ранее сообщалось, что в последние месяцы США активно ведут тайные переговоры с Данией о расширении американского военного присутствия на территории Гренландии. По данным СМИ, Вашингтон планирует развернуть три новые базы на юге острова.