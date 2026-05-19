Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
13:40, 19 мая 2026Мир

В Гренландии раскритиковали раздачу сладких подарков спецпосланником США

Премьер Гренландии высмеял попытку США подкупить детей шоколадными монетами
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Marko Djurica / Reuters

Премьер Гренландии Йенс-Фредерик Нильсен высмеял раздачу сладких подарков детям спецпосланником США Джеффом Лэндри. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на телерадиокомпанию DR.

Американский чиновник раздал детям в гренландской столице Нуук шоколадные монеты в золотой обертке, пообещав им неограниченное количество угощений, если те приедут в его резиденцию в США.

Нильсен резко отреагировал на действия американского дипломата. «Сколько бы шоколадного печенья нам ни дали, мы не изменим свои красные линии» — раскритиковал политика глава правительства острова.

На вопрос, изменил ли визит Лэндри отношения между Вашингтоном и Нууком, Нильсен ответил категорическим отказом, подчеркнув, что позиция Гренландии остается неизменной.

Ранее сообщалось, что в последние месяцы США активно ведут тайные переговоры с Данией о расширении американского военного присутствия на территории Гренландии. По данным СМИ, Вашингтон планирует развернуть три новые базы на юге острова.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Неизвестные с оружием ворвались в здание редакции «Московского комсомольца»

    Звезда «Ворониных» сообщила о подготовке к операции

    Парикмахер показала прическу с отвалившимися после окрашивания волосами

    Стало известно о смерти российской школьницы на территории дома

    Россиянам назвали способ удобрить огород и не отравиться

    Россиянам назвали способы снизить риск диабета

    Массовая драка со стрельбой в российском городе попала на видео

    Минобороны Эстонии отвергло использование Украиной своего воздушного пространства

    Власти России собрались ввести новую пошлину

    В России ответили на заявление Мерца о переговорах с Москвой

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok