Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
14:21, 19 мая 2026Наука и техника

Назван способный укрепить кишечник молочный продукт

F&F: Ферментированное козье молоко улучшает состояние кишечника
Екатерина Графская
Екатерина Графская (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: KucherAV / Shutterstock / Fotodom

Ферментированное козье молоко может положительно влиять на кишечник и усиливать антиоксидантную защиту организма. К такому выводу пришли исследователи в статье, опубликованной в журнале Food & Function (F&F).

В эксперименте на мышах ученые изучили действие порошка ферментированного козьего молока, содержащего пробиотические бактерии. Анализ показал, что продукт богат соединениями, связанными с антиоксидантной защитой, включая креатин, холин, бетаин и ацетил-L-карнитин.

Материалы по теме:
Польза и вред молока. Чем полезно коровье молоко для взрослого человека и кому нельзя его пить?
Польза и вред молока.Чем полезно коровье молоко для взрослого человека и кому нельзя его пить?
13 мая 2024
Как приготовить домашний творог из молока или кефира: простые рецепты и лайфхаки
Как приготовить домашний творог из молока или кефира:простые рецепты и лайфхаки
23 ноября 2024

У животных, получавших добавку, улучшалось состояние кишечника: увеличивалась высота кишечных ворсинок и уменьшалась глубина крипт, что считается признаком более здоровой слизистой. Также менялся состав микрофлоры — снижалось количество потенциально опасных бактерий Escherichia–Shigella и росла доля полезных микроорганизмов.

Кроме того, у мышей усиливалась антиоксидантная защита селезенки и снижались признаки клеточного повреждения. Авторы работы считают, что ферментированное козье молоко может поддерживать здоровье кишечника и иммунной системы за счет влияния на микробиоту и процессы воспаления.

Ранее стало известно, что частое потребление чеддера повышает витамин К и снижает плохой холестерин.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Неизвестные с оружием ворвались в здание редакции «Московского комсомольца»

    Стало известно о смерти российской школьницы на территории дома

    Россиянам назвали способ удобрить огород и не отравиться

    Россиянам назвали способы снизить риск диабета

    Массовая драка со стрельбой в российском городе попала на видео

    Минобороны Эстонии отвергло использование Украиной своего воздушного пространства

    Власти России собрались ввести новую пошлину

    В России ответили на заявление Мерца о переговорах с Москвой

    Поездка жителей Подмосковья на Байкал закончилась массовой гибелью

    Россиянам назвали идеальную замену наличной иностранной валюте

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok