Бывший СССР
15:09, 19 мая 2026

Киев ответил про использование Латвии для подготовки ударов по России

Тихий: Украина не использует Латвию в операциях против России
Екатерина Грищенко (старший редактор отдела «Бывший СССР»)
Сюжет: Ракетные удары по Украине

Фото: Inna Varenytsia / Reuters

Украина не использует Латвию для подготовки ударов по России. Об этом заявил официальный представитель МИД Украины Георгий Тихий в соцсети X.

«Украина не использует территорию или воздушное пространство Латвии в своих операциях против России и не имеет таких намерений», — сообщил Тихий.

17 мая неизвестный дрон нарушил воздушное пространство Латвии. Позже выяснилось, что беспилотник был украинским.

Днем 19 мая власти Эстонии объявили воздушную опасность в стране. Минобороны республики сообщило, что Эстония впервые сбила беспилотник предположительно украинского происхождения над своей территорией.

