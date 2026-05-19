Киев ответил про использование Латвии для подготовки ударов по России

Украина не использует Латвию для подготовки ударов по России. Об этом заявил официальный представитель МИД Украины Георгий Тихий в соцсети X.

«Украина не использует территорию или воздушное пространство Латвии в своих операциях против России и не имеет таких намерений», — сообщил Тихий.

17 мая неизвестный дрон нарушил воздушное пространство Латвии. Позже выяснилось, что беспилотник был украинским.

Днем 19 мая власти Эстонии объявили воздушную опасность в стране. Минобороны республики сообщило, что Эстония впервые сбила беспилотник предположительно украинского происхождения над своей территорией.