15:54, 19 мая 2026

Россия потребовала от Китая не мешать «АвтоВАЗу»

Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

Одно из требований российских властей при допуске китайских легковых автомобилей на отечественный рынок было связано с защитой «АвтоВАЗа» от возможной конкуренции в его традиционных нишах. Об этом в интервью «Вестям» заявил первый вице-премьер Денис Мантуров.

«Наше условие было, чтобы здесь не создавали прямую конкуренцию с "АвтоВАЗом"», — объяснил чиновник.

Он добавил, что российские власти не имеют ничего против продаж в классах, где прямые пересечения с крупнейшим российским автопроизводителем отсутствуют. Среди остальных предъявляемых требований Мантуров выделил «высочайший уровень локализации и унификация с другими производителями».

В октябре прошлого года первый вице-премьер объяснял, что основной целью введения утилизационного сбора для автомобилей является развитие отечественного автопрома. По его словам, рост цен на иномарки поспособствует продажам машин российской сборки.

Между тем в апреле ассоциация «Объединение автопроизводителей России» (ОАР) обратилась к Мантурову с просьбой о пересмотре действующей системы начисления баллов локализации автомобилей за научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы (НИОКР).

Документ, в том числе, подписали гендиректор КамАЗа Сергей Когогин, президент «АвтоВАЗа» Максим Соколов и гендиректор Группы ГАЗ Вадим Сорокин. По их оценке, китайские автопроизводители смогли найти лазейки в текущих правилах, что позволяет им по-прежнему выигрывать конкуренцию у российских компаний.

