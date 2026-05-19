В стране НАТО настойчиво напомнили Украине свою позицию по залетающим к ним дронам

Певкур: Эстония постоянно указывала Украине свою позицию по залетающим дронам

Таллин постоянно указывал Киеву на свою позицию по залетающим беспилотным летательным аппаратам (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил глава Минобороны Эстонии Ханно Певкур, передает The Washington Post.

«Наши заявления не изменились. Мы постоянно говорили украинцам, что если вы атакуете российские позиции или российские цели, то траектории полета должны проходить как можно дальше от территории НАТО», — подчеркнул Певкур.

19 мая Эстония впервые сбила беспилотник, предположительно, украинского происхождения над своей территорией. Дрон поразили над озером Выртсъярв в южной части страны.

Певкур отметил, что Эстония не разрешала Украине использовать свое воздушное пространство. Он заявил, что пообщался об этом с министром обороны Украины Михаилом Федоровым.