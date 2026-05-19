Европейский союз отменит пошлины на товары из США

Reuters: Европейский союз договорится об отмене пошлин на товары из США

19 мая или утром 20 мая представители Европейского союза договорятся об отмене пошлин на товары из США в рамках соглашения, достигнутого Вашингтоном и Брюсселем в прошлом году. Об этом сообщило Reuters.

Тогда Евросоюз согласился отменить импортные тарифы на американские промышленные товары и предоставить преференциальный доступ для американской сельскохозяйственной и морской продукции. Взамен Соединенные Штаты должны были довести до 15 процентов пошлины на большинство товаров ЕС. Однако представителям Европейского парламента и Совета ЕС еще предстоит согласовать текст и договориться о гарантиях, на случай если президент США Дональд Трамп нарушит соглашение.

Между тем Трамп уже установил крайний срок — 4 июля. По его словам, если ЕС не выполнит соглашение, то Белый дом введет гораздо более высокие пошлины на товары из Евросоюза, включая автомобили.

В начале мая 2026 года суд США по международной торговле признал глобальную пошлину, которую ввел президент страны Дональд Трамп, незаконной. Главу Белого дома сочли превысившим полномочия.