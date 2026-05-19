Врач призвал даже своих злейших врагов отказаться от трех продуктов

Илья Пятыго (редактор отдела «Забота о себе»)

Врач Пабло Эрнандес Баэса заявил, что три продукта он никогда не посоветовал бы съесть даже своим злейшим врагам. Его слова приводит издание Deia.

В первую очередь Баэса призвал отказаться от сладких хлопьев на завтрак. Дело в том, что рафинированная мука и добавленный сахар, которые содержатся в их составе, приводят к резким скачкам уровня глюкозы в крови, ухудшению концентрации внимания и появлению чувства голода вскоре после утреннего приема пищи, пояснил он.

Почему вегетарианство не всегда приносит пользу? Как сохранить здоровье без мяса и в чем плюсы и минусы такой диеты
Питьевая диета: меню на 7 дней, особенности питьевой диеты
Также доктор посоветовал исключить из рациона колбасы, так как они содержат большое количество консервантов, соли, крахмала и других вредных добавок. Кроме того, специалист порекомендовал отказаться от покупки промышленных соков, поскольку в них практически отсутствует клетчатка, но зато содержится много сахара.

Ранее эндокринолог Анастасия Черных предупредила, что некоторые продукты ускоряют старение организма. По ее словам, еда, зажаренная до хрустящей корочки, повреждает сосуды.

