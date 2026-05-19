Врач призвал даже своих злейших врагов отказаться от трех продуктов

Врач Пабло Эрнандес Баэса заявил, что три продукта он никогда не посоветовал бы съесть даже своим злейшим врагам. Его слова приводит издание Deia.

В первую очередь Баэса призвал отказаться от сладких хлопьев на завтрак. Дело в том, что рафинированная мука и добавленный сахар, которые содержатся в их составе, приводят к резким скачкам уровня глюкозы в крови, ухудшению концентрации внимания и появлению чувства голода вскоре после утреннего приема пищи, пояснил он.

Также доктор посоветовал исключить из рациона колбасы, так как они содержат большое количество консервантов, соли, крахмала и других вредных добавок. Кроме того, специалист порекомендовал отказаться от покупки промышленных соков, поскольку в них практически отсутствует клетчатка, но зато содержится много сахара.

Ранее эндокринолог Анастасия Черных предупредила, что некоторые продукты ускоряют старение организма. По ее словам, еда, зажаренная до хрустящей корочки, повреждает сосуды.