«Забаррикадировались шкафами». Люди в масках ворвались в здание редакции «Московского комсомольца». Что там происходит?

Группа вооруженных людей в масках ворвалась в здание редакции «Московского комсомольца» («МК») в Москве на улице 1905 года. Неизвестные люди, на одежде которых нет никаких опознавательных знаков, отказались предъявить документы и объяснить, что им нужно.

Ворвавшиеся в помещение ведут себя грубо, однако сопротивление им не оказывалось. На пункте охраны они в нецензурной форме попросили не препятствовать им и прошли дальше.

Люди в камуфляже забаррикадировались шкафами

По словам главного редактора издания Павла Гусева, мужчины направились не в редакцию «МК», а к арендаторам помещения, заблокировав весь третий этаж. Гусев лично пытался поговорить с неизвестными, но они в грубой форме отказали ему в разговоре.

На другие этажи они не идут, кроме того этажа, куда они ворвались — это третий этаж, где у нас арендаторы находятся. Люди без всяких опознавательных знаков, в масках, с оружием, с молотками и прочее. Кто-то в шортах, кто-то в майках. Забаррикадировали третий этаж шкафами Павел Гусев главный редактор «Московского комсомольца»

Главред добавил, что на третий этаж никого не пускают. На место вызвали представителей правоохранительных органов.

Редакция работает в штатном режиме

Заместитель генерального директора издательского дома «МК» Олег Воробьев также подтвердил, что действия неизвестных в камуфляже не связаны с деятельностью «Московского комсомольца». Несмотря на происходящее, редакция работает в штатном режиме, никаких ограничений нет.

«Это произошло в 12:44. Если мне не изменяет память, их было девять человек. (...) Бесцеремонно оттолкнули охрану и прошли в здание редакции», — поделился он, добавив, что, вероятно, некие силовики проводят на третьем этаже следственные действия.

Финансовый директор «МК» Екатерина Черешкина, в свою очередь, рассказала, что обыск идет у АНО «Консорциум медтехники», которая работает по госконтрактам. Она уточнила, что компания заехала в здание в прошлом году.

На данный момент обстановка возле дома № 7 на улице 1905 года, где находится редакция «МК», спокойная. Рядом со зданием дежурят несколько правоохранителей.