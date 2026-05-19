Главред «Московского комсомольца» раскрыл цель ворвавшихся в здание редакции

Главред «МК» Гусев: Ворвавшиеся в здание редакции направились к арендаторам

Главный редактор «Московского комсомольца» («МК») Павел Гусев раскрыл цель неизвестных, ворвавшихся в здание редакции днем 19 мая. Его комментарий приводит издание «Подъем».

По словам Гусева, мужчины направились не в редакцию издания, а к арендаторам помещения. Журналист добавил, что они заблокировали весь третий этаж.

«Пока мало что известно. Без опознавательных знаков, даже не в форме, а в каких-то шортах. С оружием, молотками и прочее. Лица у всех закрыты. (...) Этаж перекрыли, лифты, двери, все полностью заблокировали. Людей там полно, что с ними, не знаю», — сказал главред «МК».

О том, что неизвестные ворвались в здание редакции «МК» на улице 1905 года в Москве, сообщалось ранее 19 мая. Они были одеты в камуфляжную форму и имели при себе оружие. Мужчины отказались предъявить документы и угрожали сломать двери и турникеты на входе.