Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
15:32, 19 мая 2026Мир

В ЕС предложили пересмотреть срок действия ограничений против России

Politico: Брюссель приблизился к пересмотру механизма антироссийских ограничений
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Yves Herman / Reuters

Европейский союз рассматривает возможность продления санкций против России с шести месяцев до одного года. Лидеры блока намерены обсудить эту инициативу на саммите в Брюсселе в середине июня. Об этом сообщает Politico со ссылкой на дипломатов и чиновников ЕС.

По данным издания, предложение возникло после того, как пост премьер-министра покинул Виктор Орбан. Венгерский политик ранее регулярно блокировал подобные решения, используя процесс в своих интересах. Несколько стран Северной Европы подняли этот вопрос на прошлой неделе в преддверии заседания Совета по общим вопросам 26 мая.

Европейская комиссия предложит государствам-членам выбор: оставить все как есть или перейти на 12-месячный цикл. Однако уход Орбана не гарантирует легкого успеха. Премьер-министр Словакии Роберт Фицо и лидер Чехии Андрей Бабиш часто поддерживали Будапешт. Дипломаты надеются, что без Орбана они окажутся более сговорчивыми. Любое решение требует единогласия, а срыв может поставить под угрозу 20 пакетов ограничений.

Ранее сообщалось, что Евросоюз занялся подготовкой 21-го пакета санкций против России. Среди потенциальных мер — ограничения против российского «теневого флота», банков, предприятий военно-промышленного комплекса, а также компаний, которые, по подозрению ЕС, участвуют в продаже украинского зерна. Новый пакет санкций могут представить в конце июня — начале июля.

Предыдущий, 20-й пакет санкций ЕС против России, был принят 23 апреля.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Забаррикадировались шкафами». Люди в масках ворвались в здание редакции «Московского комсомольца». Что там происходит?

    23-летний российский блогер стал отцом

    Сборная Португалии объявила состав на чемпионат мира-2026

    Картаполов раскрыл судьбу Латвии в случае атак ВСУ с ее территории

    Цыганов ответил на критику «Гамлета» с Юрой Борисовым

    Армия США захотела дешевую ракету для Patriot

    Пропавшую москвичку нашли в диване

    Российская авиакомпания запустила распродажу билетов с 15-процентными скидками

    В странах Персидского залива опровергли слова Трампа об ударах по Ирану

    Российская пенсионерка решила совершить госпереворот

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok