В ЕС предложили пересмотреть срок действия ограничений против России

Politico: Брюссель приблизился к пересмотру механизма антироссийских ограничений

Европейский союз рассматривает возможность продления санкций против России с шести месяцев до одного года. Лидеры блока намерены обсудить эту инициативу на саммите в Брюсселе в середине июня. Об этом сообщает Politico со ссылкой на дипломатов и чиновников ЕС.

По данным издания, предложение возникло после того, как пост премьер-министра покинул Виктор Орбан. Венгерский политик ранее регулярно блокировал подобные решения, используя процесс в своих интересах. Несколько стран Северной Европы подняли этот вопрос на прошлой неделе в преддверии заседания Совета по общим вопросам 26 мая.

Европейская комиссия предложит государствам-членам выбор: оставить все как есть или перейти на 12-месячный цикл. Однако уход Орбана не гарантирует легкого успеха. Премьер-министр Словакии Роберт Фицо и лидер Чехии Андрей Бабиш часто поддерживали Будапешт. Дипломаты надеются, что без Орбана они окажутся более сговорчивыми. Любое решение требует единогласия, а срыв может поставить под угрозу 20 пакетов ограничений.

Ранее сообщалось, что Евросоюз занялся подготовкой 21-го пакета санкций против России. Среди потенциальных мер — ограничения против российского «теневого флота», банков, предприятий военно-промышленного комплекса, а также компаний, которые, по подозрению ЕС, участвуют в продаже украинского зерна. Новый пакет санкций могут представить в конце июня — начале июля.

Предыдущий, 20-й пакет санкций ЕС против России, был принят 23 апреля.