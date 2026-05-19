Пропавшую москвичку нашли в диване

16:06, 19 мая 2026

СК: Москвичку убил сосед по квартире и спрятал в диване, он выехал из России
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)

На юго-востоке Москвы в диване обнаружена местная жительница с множественными телесными повреждениями, пропавшая 10 дней назад. Об этом «Ленте.ру» сообщили в столичном управлении Следственного комитета (СК) России.

18 мая в правоохранительные органы обратилась женщина с заявлением о безвестном исчезновении сестры, которая перестала выходить на связь и по месту жительства не появлялась.

Следователи и криминалисты прибыли в квартиру исчезнувшей москвички, проживавшей на улице Люблинской. В ходе осмотра был проверен диван, внутри которого оказалось покалеченное тело.

Изучив видеозаписи с камер наружного наблюдения и допросив свидетелей, была установлена причастность к расправе соседа по квартире — иностранца 1996 года рождения. Он успел выехать за пределы России. Ему готовятся предъявить заочное обвинение.

Проводятся следственные действия по установлению возможных соучастников преступления.

Ранее сообщалось, что суд в Екатеринбурге приговорил к 24 годам лишения свободы мужчину, который обвинялся в двойной расправе из-за 500 рублей.

