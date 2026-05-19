15:45, 19 мая 2026

Россиянин расправился с супругами из-за 500 рублей

В Екатеринбурге мужчина получил 24 года за убийство супругов из-за 500 рублей
Олеся Мицкевич (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ

Суд в Екатеринбурге приговорил к 24 годам лишения свободы мужчину, который обвинялся в двойной расправе из-за 500 рублей. Об этом стало известно E1.ru.

Преступление было совершено 30 января 2003 года. По версии следствия, мужчина вместе с другом проник в одну из квартир на Автомагистральной улице и жестоко расправился с супругами. Хозяина квартиры они заподозрили в краже 500 рублей, а с его женой расправились, чтобы не оставлять свидетелей. Супругов без признаков жизни нашли спасатели, которые приехали тушить пожар. Тогда по горячим следам преступников задержать не удалось, однако спустя 22 года следовали смогли выйти на одного из них. Задержанный попросил рассматривать его дело с участием коллегии присяжных.

Осенью 2025 года присяжные оправдали его, а 19 мая 2026 года новая коллегия признала его виновным в одной из расправ. Его подельник до суда не дожил.

Ранее кассационный суд утвердил приговор педиатру Надежде Буяновой, которую в конце 2024 года осудили за фейки об армии.

