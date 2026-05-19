Россиянам предсказали падение цен на деликатес

НСН: Летом цены на черную икру в России упадут до новых минимумов

Причинами падения продаж черной икры в России стали и ключевая ставка, и стремление россиян экономить. Об этом заявил основатель федеральной икорной компании «А-ИКРА» Ярослав Викторов. Его процитировало НСН.

По его словам, прогнозы, касающиеся потребления в России этого деликатеса, выглядят неутешительно. Это означает, что в будущем черная икра может рекордно подешеветь, поскольку падение покупательской способности отражается в первую очередь на товарах, которые не являются предметами первой необходимости.

«Весь рынок сейчас снижает цены на черную икру», — констатировал Викторов.

Он пояснил, что в настоящее время россияне предпочитают сберегать, а рынку приходится подстраиваться под такие тенденции. Викторов считает, что если макроэкономическая ситуация не изменится, то россияне увидят, что цены на черную икру упадут до новых минимумов. В том числе и летом.

Ранее стало известно, что в период с января по март 2026 года розничные продажи черной икры уменьшились на 22 процента в натуральном выражении.