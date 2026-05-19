В России спрогнозировали уход крупного китайского производителя машин

Автоэксперт Мосеев: Автобренд Chery может уйти с российского рынка в 2026 году

В России спрогнозировали уход с рынка крупного китайского производителя машин, и это может случиться уже в текущем году. Речь идет о марке Chery. Такой прогноз в беседе с «Российской газетой» («РГ») озвучил автоэксперт Олег Мосеев.

По его мнению, руководство концерна переориентируется на европейское направление, где продажи показывают уверенный рост. В прошлом году в странах Европы удалось реализовать 150 тысяч машин, а модель Jaecoo J7 и вовсе стала лидером продаж в Великобритании. В такой ситуации компания не станет подвергать риску свой бизнес в Европе, уверен эксперт.

У российских покупателей пока остается возможность выбирать среди более чем десятка брендов, связанных с концерном. Но Exeed и Chery, присутствующие на рынке, начнут постепенно сворачивать присутствие в России. «В частности, Chery в этом году как бренд исчезнет», — уверен Мосеев.

Что касается локализации производства, то для Exlantix он не видит в этом смысла, учитывая показатели продаж. «При этом машина хорошая. Но рынок этих автомобилей очень узкий», — объясняет он.

В «РГ» подчеркнули, что официального заявления об уходе из России компания Chery не делала.

