Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Авто
ВсеТест-драйвНовинкиРемонтНа дорогахТехнологииАвторынокЗаконы
15:30, 19 мая 2026Авто

В России спрогнозировали уход крупного китайского производителя машин

Автоэксперт Мосеев: Автобренд Chery может уйти с российского рынка в 2026 году
Марина Аверкина

Фото: Na_Zarr / Shutterstock / Fotodom

В России спрогнозировали уход с рынка крупного китайского производителя машин, и это может случиться уже в текущем году. Речь идет о марке Chery. Такой прогноз в беседе с «Российской газетой» («РГ») озвучил автоэксперт Олег Мосеев.

По его мнению, руководство концерна переориентируется на европейское направление, где продажи показывают уверенный рост. В прошлом году в странах Европы удалось реализовать 150 тысяч машин, а модель Jaecoo J7 и вовсе стала лидером продаж в Великобритании. В такой ситуации компания не станет подвергать риску свой бизнес в Европе, уверен эксперт.

У российских покупателей пока остается возможность выбирать среди более чем десятка брендов, связанных с концерном. Но Exeed и Chery, присутствующие на рынке, начнут постепенно сворачивать присутствие в России. «В частности, Chery в этом году как бренд исчезнет», — уверен Мосеев.

Что касается локализации производства, то для Exlantix он не видит в этом смысла, учитывая показатели продаж. «При этом машина хорошая. Но рынок этих автомобилей очень узкий», — объясняет он.

В «РГ» подчеркнули, что официального заявления об уходе из России компания Chery не делала.

Ранее стало известно, что новый российский электромобиль UMO 5 всего за месяц продаж сумел стать одним из самых популярных в сегменте. При этом лидером марочного рейтинга остается отечественный Evolute.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Забаррикадировались шкафами». Люди в масках ворвались в здание редакции «Московского комсомольца». Что там происходит?

    23-летний российский блогер стал отцом

    Сборная Португалии объявила состав на чемпионат мира-2026

    Картаполов раскрыл судьбу Латвии в случае атак ВСУ с ее территории

    Цыганов ответил на критику «Гамлета» с Юрой Борисовым

    Армия США захотела дешевую ракету для Patriot

    Пропавшую москвичку нашли в диване

    Российская авиакомпания запустила распродажу билетов с 15-процентными скидками

    В странах Персидского залива опровергли слова Трампа об ударах по Ирану

    Российская пенсионерка решила совершить госпереворот

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok