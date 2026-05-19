Российская машина всего за месяц продаж сумела стать одной из самых популярных

Новый электромобиль UMO 5 ворвался сразу на второе место в рейтинге продаж

В апреле 2026 года россияне приобрели 906 новых легковых электромобилей, что на 14 процентов больше результата апреля прошлого года, пишет «Автостат». Первое место в марочном рейтинге сохранил отечественный Evolute, но дальше в пятерке самых популярных брендов произошли изменения.

В середине весны россияне приобрели 409 электрокаров Evolute, что соответствует 45 процентам от всего месячного объема реализации. На второе место вышла новинка рынка — отечественная марка UMO, продажи которой составили 184 единицы. Следом расположились китайские Avatr (85), Geely (41) и BYD (35). Лидер прошлого года — китайский Zeekr — в минувшем месяце не попал в пятерку сильнейших.

Самой популярной моделью месяца стал Evolute i-JOY с результатом 401 экземпляр. За ним идут UMO 5 (184 единицы), Avatr 12 (47), Avatr 11 (38) и Geely EX5 (37).

По итогам четырех месяцев 2026 года в России продано 3178 новых электромобилей, что на 20 процентов превышает прошлогодний результат.

Ранее стало известно, что за четыре месяца 2026 года россияне зарегистрировали 2140 новых легковых машин японской марки Honda. Этот показатель превысил прошлогодний результат в 4,5 раза, когда было реализовано 477 автомобилей. Рост составил 349 процентов.