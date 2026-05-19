12:54, 19 мая 2026Силовые структуры

СК раскрыл подробности о последнем сигнале с телефона пропавшей в тайге семьи Усольцевых

СК: Спустя почти 9 месяцев после пропажи Усольцевых в тайге начали новые поиски
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Спустя почти девять месяцев после пропажи в тайге Красноярского края семьи Усольцевых СК начал новые поиски. Об этом рассказала помощник руководителя Следственного комитета (СК) России по Красноярскому краю и Хакасии Юлия Арбузова, передает aif.ru.

По ее словам, появились сообщения о сигналах с телефонов пропавшей семьи. Один из телефонов, принадлежащий 48-летней Ирине Усольцевой, остался в машине, его с собой не взяли, а сигнал с телефона 64-летнего главы семейства Сергея Усольцева в последний раз был зафиксирован в районе скал в Партизанском районе, недалеко от горы Алат.

По словам Арбузовой, после пропажи Усольцевых их телефоны проверялись на предмет последнего сигнала. «Сейчас их телефоны неактивны», — сказала она.

По данным реагионального следствия, официально считается, что с Усольцевыми произошел несчастный случай.

Ранее сообщалось, что спасатели обследовали еще 11 километров подъездов к туристическим тропам в районе Кутурчинского Белогорья, где осенью 2025 года пропала семья Усольцевых.

