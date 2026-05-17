Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
09:26, 17 мая 2026Россия

Стало известно о новых результатах поисков пропавшей семьи Усольцевых

Спасатели провели поиски в Кутурчинском Белогорье, где пропала семья Усольцевых
Екатерина Графская
Екатерина Графская (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Ирина Усольцева / VKontakte

Спасатели обследовали еще 11 километров подъездов к туристическим тропам в районе Кутурчинского Белогорья, где осенью 2025 года пропала семья Усольцевых. Об этом сообщает ТАСС.

По данным спасателей, за последние сутки специалисты также проверили около 12 квадратных километров лесного массива в районе горы Мальвинка. Несмотря на масштабные поисковые работы, следов пропавших обнаружить не удалось.

Поиски семьи были возобновлены 15 мая. В район Кутурчина направили группу из четырех спасателей и четырех единиц техники. Специалисты продолжают обследовать труднодоступные участки местности и подъезды к туристическим маршрутам.

Семья Усольцевых пропала в тайге во время туристического похода в сентябре 2025 года вместе с маленькой дочерью.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    ВСУ выпустили более 130 беспилотников по Московскому региону. Дроны упали на жилые дома, несколько человек погибли под завалами

    Гол российского форварда не помог «Монреалю» обыграть «Баффало»

    Стало известно о массированной атаке беспилотников на российский регион

    Атака БПЛА на Москву стала самой массовой за год

    Иран назвал план по урегулированию конфликта с США «красной линией»

    Стало известно о новых результатах поисков пропавшей семьи Усольцевых

    Мощный взрыв прогремел в Израиле

    Эффективность диеты Роналду оценили

    В США захотели ускорить строительство атомных подлодок

    Логика ударной кампании ВС России по Украине изменилась

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok