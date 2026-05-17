НАТО надавит на производителей оружия ради удовлетворения Трампа

Генсек НАТО Марк Рютте собирается надавить на производителей оружия, чтобы угодить президенту США Дональду Трампу. Об этом сообщает Financial Times (FT).
Генсек альянса встретится с крупнейшими европейскими производителями вооружений Rheinmetall, Airbus, Saab, MBDA и другими компаниями в Брюсселе. Там он намерен потребовать быстрых инвестиций и роста производства, особенно систем ПРО и ракет большой дальности. Еще один вопрос, который планируют обсудить, — снижение зависимости от китайских и тайваньских комплектующих.
Надавить на производителей вооружения планируют, чтобы удовлетворить американского лидера. Встреча Рютте с компаниями станет основой для июльского саммита НАТО в Анкаре, где альянс должен показать Трампу реальный прогресс в наращивании оборонных расходов до пяти процентов ВВП.
Ранее Рютте призвал НАТО нарастить инвестиции в оборонно-промышленный комплекс (ОПК) на фоне новых угроз безопасности в европейском регионе. Нынешний уровень военных инвестиций является недостаточно высоким, посетовал генсек блока. Объемы производства в военной сфере оставляют желать лучшего как в США, так и в странах Евросоюза (ЕС), отметил он. «Это общая проблема», — констатировал Рютте.