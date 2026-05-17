10:11, 17 мая 2026

НАТО надавит на производителей оружия ради удовлетворения Трампа

Вячеслав Агапов

Фото: Annegret Hilse / Reuters

Генсек НАТО Марк Рютте собирается надавить на производителей оружия, чтобы угодить президенту США Дональду Трампу. Об этом сообщает Financial Times (FT).

Генсек альянса встретится с крупнейшими европейскими производителями вооружений Rheinmetall, Airbus, Saab, MBDA и другими компаниями в Брюсселе. Там он намерен потребовать быстрых инвестиций и роста производства, особенно систем ПРО и ракет большой дальности. Еще один вопрос, который планируют обсудить, — снижение зависимости от китайских и тайваньских комплектующих.

Надавить на производителей вооружения планируют, чтобы удовлетворить американского лидера. Встреча Рютте с компаниями станет основой для июльского саммита НАТО в Анкаре, где альянс должен показать Трампу реальный прогресс в наращивании оборонных расходов до пяти процентов ВВП.

Ранее Рютте призвал НАТО нарастить инвестиции в оборонно-промышленный комплекс (ОПК) на фоне новых угроз безопасности в европейском регионе. Нынешний уровень военных инвестиций является недостаточно высоким, посетовал генсек блока. Объемы производства в военной сфере оставляют желать лучшего как в США, так и в странах Евросоюза (ЕС), отметил он. «Это общая проблема», — констатировал Рютте.

