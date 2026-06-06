Глава Херсонской области Сальдо счел провокацией предложение Украины о локальном перемирии

Предложение Украины о локальном перемирии в Алешках для эвакуации мирных жителей — это провокация, потому что основную угрозу жителям города представляют украинские военные. Ответ России на инициативу в интервью корреспонденту «Ленты.ру» на полях ПМЭФ раскрыл глава Херсонской области Владимир Сальдо.

«Уже все давно поняли, что верить Киеву и его заявлениям нельзя. Когда кто-то из киевской хунты пытается сказать, что они как-то хотят помочь — это, как правило, провокация», — рассказал руководитель региона.

Он напомнил, что украинские дроны в Алешках часто атакуют работников коммунальных служб, водителей гражданских машин и даже велосипедистов.

22 мая уполномоченный по правам человека на Украине Дмитрий Лубинец заявил, что республика предложила России локальное перемирие, чтобы провести эвакуацию гражданских лиц из Алешек. По его словам, в случае реализации инициативы, из города могут вывезти около шести тысяч мирных жителей.