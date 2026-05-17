10:22, 17 мая 2026

Действия Украины сочли угрозой для Германии

Нина Ташевская
Удары Вооруженных сил Украины (ВСУ) по территории России являются угрозой для Германии, как и другие действия Киева в вооруженном конфликте. Об этом заявила член бундестага и сопредседатель партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Алиса Вайдель, ее слова передает Telegram-канал Clash Report.

Россию в своей речи политик сравнила с большим медведем. «Нельзя постоянно тыкать в глаза большому медведю раскаленным железом — например, наносить удары беспилотниками вглубь территории России — и ожидать, что ничего не произойдет. Медведь рано или поздно нападет, а политика в отношении Украины подвергает нашу безопасность повышенному риску», — заявила Вайдель.

Член бундестага добавила, что с приходом АдГ к власти в стране будут проводить политику баланса и начнут разумно подходить к вопросам безопасности ФРГ.

Ранее в Германии призвали прекратить поддержку Украины после публикации данных журналистского расследования о подрывах газопроводов «Северный поток».

