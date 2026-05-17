Российские ученые создали генетический алгоритм для лечения гипертонии

В Сеченовском университете создали генетический алгоритм для лечения гипертонии

(Редактор группы по работе с новостными агрегаторами)

Яна Лаушкина (Редактор группы по работе с новостными агрегаторами)

Российские ученые разработали новый подход к лечению артериальной гипертензии или гипертонии с учетом индивидуальных генетических особенностей человека. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на Сеченовский университет.

В пресс-службе университета сообщили, что молодые ученые предложили подход, который позволяет сделать терапию этого заболевания более персонализированной и точной. Так, исследователи разработали алгоритм подбора лекарственной терапии и дозировки для пациентов.

Ранее ученые определили, что умеренное потребление кофе и других напитков, содержащих кофеин, способно снизить риск развития деменции.